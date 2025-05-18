شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 144 فلسطينيا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية لوسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 144 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن 69 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مدينة غزة وجباليا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء حفر بئر مياه، بمحيط مدرسة "عباد الرحمن" في حي الصفطاوي، شمال مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة لبد في منقطة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 140 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال منذ فجر اليوم، 69 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.