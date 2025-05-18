شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: أشكر الرئيس السيسى على دعمه للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون العلاقات اللبنانية المصرية بأنها ضاربة في جذورها منذ عهد الفراعنة وممالك فينيقيا، قائلاً: "العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية بين الدولتين والشعبين، ومستمرة طوال هذه العهود، ومرت بمراحل عدثيدة منذ الفراعنة و مرورًا بالهجرة اللبنانية إلى مصر والعكس، وحدث على مدار التاريخ تزاوج بين الشعبين، ووجود عائلات مختلطة بين الشعبين. ليس ذلك فقط، بل التعاون اللبناني ودورهم في الصحافة المصرية ومجال الأدب مثل الشاعر خليل مطران وأحمد شوقي ".



وأوضح أنه على الصعيد السياسي، فإن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة، وتتفهّم وضع لبنان على مدار التاريخ ، قائلاً: "مثال على ذلك لقاء عبد الناصر مع فؤاد شهاب عام 1959، والذي كان التزامًا منه بعروبة لبنان، وكذلك الرئيس السادات الذي قال: (ارفعوا أيديكم عن لبنان)".



ووجّه الرئيس اللبناني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة للبنان في عهده ، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON من قصر بعبدا الرئاسي بالعاصمة بيروت، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي على دعمه للبنان، خاصة في أزمتي كورونا وانفجار مرفأ بيروت، ودعمه للمؤسسة العسكرية".



وكشف عون أنه التقى الرئيس السيسي حين كان قائدًا للجيش، وعلى هامش قمة القاهرة.



وشدد عون على أن مصر شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وهي منصة إقليمية هامة وجامعة ودورها الاقليمي مهم لاستقرار الاقليم