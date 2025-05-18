شكرا لقرائتكم خبر عن بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الامريكية، بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد أعلن فى وقت سابق، عن أن 5 فرق تعمل بقطاع غزة في الوقت الحالي، مؤكدا على تجنيد عددا كبيرا من قوات الاحتياط وهذا أمر ضروري لا بد منه

وأضاف جيش الاحتلال، أنهم لن يتركون المواقع التي نسيطر عليها في غزة ولن يسمحون لحماس بالعودة إليها، مؤكدين أنهم سينفذون هجوما على غزة حتى الحسم الكامل خلافا لما كان في الماضي.