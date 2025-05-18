رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بنايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى منصبه فى ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية مُهمة للغاية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حاليًا بين فريق صندوق النقد الدولى والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى ما تحقق فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذى سيفيد الاقتصاد المصرى فى المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمجالاته المختلفة.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة فى تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التى تعمل كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعد بمثابة برنامج مصرى خالص.

وأكد " كلارك" التزام صندوق النقد الدولى بدعم الاقتصاد المصرى، لاسيما أنه اقتصاد واعد للغاية ولديه الكثير من الإمكانات الرائعة التى تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أكبر.