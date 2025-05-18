شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية: نحتفل بإيمان نيقية ونجدد العهد على حفظ وحدة الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، إن الله قد جمعنا اليوم في هذه المناسبة المباركة، في حضرة وضيافة ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني، خليفة القديس أثناسيوس الرسولي للكنيسة الإسكندرية، لنحتفل معًا بما صنعه آباؤنا في مجمع نيقية، حين أظهروا إيمان الكنيسة الواحد، ودافعوا عن العقيدة في مواجهة بدعة آريوس.

وأضاف قداسته، خلال احتفالية العائلة الأرثوذكسية بمناسبة مرور 17 قرنًا على مجمع نيقية على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن هذا اللقاء الأخوي هو علامة حية على وحدة الإيمان الذي تسلمناه من الآباء، مؤكدًا: "نسعد بمشاركتنا في هذا المقر الرسولي، ونجدد عزمنا في الحفاظ على هذا الإيمان القويم الذي وصل إلينا من مجمع نيقية المقدس".

ودعا قداسته أبناء الكنائس الأرثوذكسية الثلاث في الشرق الأوسط إلى الثبات في الوحدة والشهادة للإيمان الواحد، والتمسك بالمحبة التي تجمعنا، واختتم كلمته: "سنظل في هذه الوحدة الروحية حتى آخر يوم من حياتنا".