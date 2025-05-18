شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور سوقى الخلفاوى وبولاق أبوالعلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طورت محافظة القاهرة عدد من الأسواق لتوفير بيئة أمنه للباعة وفرص عمل إضافية، ومؤخرا طورت أجهزة المحافظة سوقى الخلفاوى وبولاق أبو العلا، وفى السطور التالية أهم المعلومات عن السوقين.

سوق الخلفاوى:مقام على مساحة 1600 م٢ وبلغت تكلفة تطويره 4.796 مليون جنيه، ويتكون من 184 باكية بمساحات مختلفة لبيع الخصار والفاكهة والدواجن ، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة السوق، وإزالة الإشغالات فى المنطقة المحيطة به، . سوق بولاق أبو العلابلغت تكاليف تطويره ما يقارب 11.5 مليون جنيه ومقام على مساحة 2000 م٢، ويتكون من سوق لشباب الخريجين على مساحة 500 م٢ ، ويضم 37 باكية لبيع قطع الغيار، والدراجات النارية، وسوق للخضار على مساحة 1500 م٢ ويضم 122 باكية لبيع الخضار والفاكهة، وشملت أعمل تطويره رفع كفاءة المبانى، والصرف، وتوفير وسائل الحماية المدنية.

سيتم تسكين البائعين بسوق بولاق أبو العلا تمهيدًا لفتحه للمواطنين فى أقرب وقت.

