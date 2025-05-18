وزيرة التضامن تطمئن على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على الاطمئنان على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، حيث وصل اليوم حجاج محافظتى الجيزة والقليوبية من المستوى الثالث ويبلغ عددهم 776 حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة.

واستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، وتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوى، وتم تسكينهم، ثم توجهوا لأداء الصلاة فى المسجد النبوى الشريف.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد حرصت ظهر اليوم على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار القاهرة الدولى متجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هـ - 2025م، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، واللواء أشرف عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية.

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرى الأوقاف والطيران المدنى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظتى الجيزة والقليوبية متجهين إلى المدينة المنورة، وعقب ذلك سيتوالى سفر باقى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 30 مايو الجارى، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضى المقدسة.