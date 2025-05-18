شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ الفريق الأول لكرة القدم بعد تأهله لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

‎هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى بعد تأهله لدورى المحترفين، بعدما اختتم الفريق، أمس، مباريات الجولة التاسعة من دورة الترقّى السداسية للمجموعة الثانية "القاهرة"

‎وأشاد الوزير محمد صلاح بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى نادى الإنتاج الحربى رياضيًا، وبما قدمه الفريق الأول لكرة القدم من مستوى متميز تحلى بروح رياضية عالية طوال مشواره فى الدورى، وأن هذا الإنجاز الرياضى يعكس روح الإبداع والعمل الجماعى، محفزا الفريق بالحفاظ على هذه الروح لبذل المجهود الأكبر والعمل على الترقى والصعود للدورى الممتاز.

وفى هذا السياق استطاع فريق الإنتاج الحربى رفع رصيده إلى 21 نقطة ليصبح فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن نادى بورفؤاد صاحب المركز الثانى، بعد خسارة الأخير أمام فريق تيم إف سى، مع بقاء جولة واحدة فقط على نهاية المسابقة، مما يؤكد العودة القوية لفريق الانتاج الحربى، ورغبته فى استعادة تواجده فى الدورى الممتاز.