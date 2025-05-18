شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 حالة إشغال وتشميع مطعم يدار دون ترخيص خلال حملات فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل.

جاء ذلك انطلاقًا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم برجر بشارع الملك فيصل بالطوابق يُدار دون ترخيص ومتعدٍ على الطريق العام بوضع معدات الشواء والعرض بمسار الطريق مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وغير ملتزم بإجراءات السلامة العامة وقد تم رفع المخالفات وفتح الطريق وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وضمت الحملات رفع حوالي 300 حالة إشغال للطريق العام من محال الخضروات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم وعربات المأكولات بشارع المنشية وكعبيش فيصل وقد تم مصادرة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع.

وشهدت الحملات رفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات المقاهي بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعة لهم.



رفع اشغالات بالجيزة



