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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل

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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، والإجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لـ صرف معاشات شهر يونيو 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، والتى من المقرر صرفها أول الشهر المقبل، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين.


وفي سياق متصل، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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