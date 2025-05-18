شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بوقف الأعمال الجارية بمرسى سرايا الجزيرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل بالزمالك بحى غرب القاهرة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على إيقاف كافة الأعمال الجارية بمرسى سرايا الجزيرة بالزمالك، لحين مراجعة وفحص الموافقات التي حصل عليها أصحاب الأعمال.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة سوقى الخلفاوي بحي الساحل بالمنطقة الشمالية، وبولاق أبو العلا بالمنطقة الغربية.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير الاسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.