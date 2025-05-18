شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير صندوق النقد الدولي: هناك جهد كبير فى الإصلاحات الاقتصادية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، الشكر لمصر على حسن استقباله له وللوفد المرافق له، موضحا أن هناك مرونة فى سعر الصرف المصرى، والجهد الكبير الذى قامت به مصر فى الاصلاحات الاقتصادية

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض لـ7%.

وأوضح أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولى، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته ونمشى بخطى ثابتة فى مسار الاصلاح الاقتصادى.

وتابع فى مؤتمر صحفى مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الحالى يحظى بدعم من صندوق النقد الدولى وهو نموذج ملموس للنجاح.