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محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة

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  • محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،  جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الطرق العامة، وفي هذا الإطار، أزال حي العجوزة ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال الردود أعلى العقار الكائن في 7 شارع عبدالعزيز جاويش مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، حيث استغل ساتر تشطيب الواجهة لإخفاء الأعمال.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني الفوري لأي مخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم.

 

 

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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