شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بالهرم ، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار زيارته التي تأتي استجابة للطلب المقدم من الأكاديمية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من المعاهد.

وتقدم فعليا المعهد العالي للسينما باعتماد 4 برامج أكاديمية، فيما تقدم المعهد العالي للفنون المسرحية باعتماد ثلاثة برامج، والمعهد العالي للباليه برنامجين.

والجدير بالذكر ان أكاديمية الفنون قد تقدمت سابقا لاعتماد عدد 2 برنامج أكاديمي خاصة بالمعهد العالى للفنون الشعبية، حيث رافق الدكتور علاء عشماوي خلال زيارته لأكاديمية الفنون ، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعي.

وكان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم خلال جولته بمعاهد الأكاديمية الدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة، الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحيه، والدكتور لمياء محمد عميد المعهد العالى للباليه، والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالى للسينما.

في ختام الزيارة أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن تقديره الكبير لرسالة أكاديمية الفنون في إثراء مختلف ساحات الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بالمبدعين في كل المجالات.. وأكد د عشماوي على قيمة وأهمية الفنون كقوة ناعمة تمثل واحدة من أهم ركائز القوة المصرية على مر العصور.

ومن جانبها أعربت الدكتورة غادة جبارة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الارتقاء المستمر بمخرجات التعليم في مصر، مؤكدة على مكانة أكاديمية الفنون كمركز اشعاع حضاري مصري وعربي رائد.