شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية غدا.. عروس البحر الأبيض تودع الحر وتستقبل أجواء ربيعية لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية غدا الاثنين، أجواء ربيعية معتدلة بعد انكسار الموجة الحارة، حيث تشهد عروس البحر المتوسط طقسا غائما جزئيا، وتسجل الإسكندرية غدا 26 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى، مع رياح معتدلة تصل سرعتها الى 32 كم / الساعة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 19 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.