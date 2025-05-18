شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات ميدانية في شمال دارفور وتدهور إنساني في أم درمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن مناطق شمال دارفور تشهد تطورات ميدانية هامة في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على منطقة "عَطرون" الواقعة شمال شرق مدينة الفاشر، والتي تُعد نقطة استراتيجية قريبة من الحدود بين ولايتي شمال دارفور والشمالية.

وأوضح الجندي، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر القناة، أن هذه السيطرة تأتي في وقت يشهد فيه الوضع الميداني توترًا شديدًا، إذ يواصل الجيش السوداني التقدم في مواقع حيوية شهدت اشتباكات عنيفة.

وفي سياق متصل، أكد الجندي استمرار المعاناة الإنسانية في معسكرات النازحين، مشيرًا إلى أن معسكر "أبو شوك" في شمال دارفور تعرّض لقصف مكثف، أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة العديد بجروح، بحسب حصيلة أولية أصدرتها لجان الطوارئ.

كما أفاد بأن الأوضاع في مدينة أم درمان لا تقل تعقيدًا، حيث تعاني المدينة من انقطاع كامل للكهرباء والمياه منذ خمسة أيام، نتيجة استهداف محطات الكهرباء التحويلية من قبل ميليشيا الدعم السريع، وهو ما أثّر بشكل بالغ على حياة السكان، خصوصًا النازحين الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المدينة حاليًا.

وأضاف الجندي أن معركة الفاشر، التي استمرت عامًا كاملاً، دخلت مرحلة جديدة مع تقدم القوات المسلحة في المدينة، في حين تعرض معسكر "الاباتور" التابع لقوات درع السودان بولاية الجزيرة إلى قصف عنيف من ميليشيا الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل 7 من مقاتلي درع السودان وإصابة 14 آخرين.