شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نسير بخطي ثابتة فى مسار الإصلاح.. والاقتصاد المصرى أقبت قوته والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته، ونمشي بخطى ثابتة فى مسار الإصلاح الاقتصادي .



وتابع فى مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي وهو نموذج ملموس للنجاح.