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رئيس الوزراء: نسير بخطي ثابتة فى مسار الإصلاح.. والاقتصاد المصرى أقبت قوته

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رئيس الوزراء: نسير بخطي ثابتة فى مسار الإصلاح.. والاقتصاد المصرى أقبت قوته

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 18 مايو 2025 06:53 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته، ونمشي بخطى ثابتة فى مسار الإصلاح الاقتصادي .


وتابع فى مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي وهو نموذج ملموس للنجاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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