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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم صندوق النقد

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم صندوق النقد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 18 مايو 2025 06:52 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.


وتابع فى مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي وهو نموذج ملموس للنجاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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