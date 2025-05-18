شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعتمد صرف مليون و594 ألف جنيه خلال مايو للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مبلغ مليون و594 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منه 1098 عاملا، كرعاية صحية واجتماعية لهؤلاء المُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة" وذلك خلال شهر مايو 2025 الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا المبلغ عبارة عن مليون و419 ألفًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 407 عمال، و175 ألفاً و154 جنيهًا، على الرعاية الصحية، استفاد منه 691 عاملاً.

وأكد الوزير جبران على أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.