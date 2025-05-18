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الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا

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  • الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا 1/2
  • الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا بابا للفاتيكان.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن مصر، قيادةً وشعبًا، تثمن الدور المهم الذي يقوم به الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، متمنيًا لقداسة البابا ليو الرابع عشر كل التوفيق في مهمته الإنسانية الجليلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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