شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا بابا للفاتيكان.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن مصر، قيادةً وشعبًا، تثمن الدور المهم الذي يقوم به الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، متمنيًا لقداسة البابا ليو الرابع عشر كل التوفيق في مهمته الإنسانية الجليلة.