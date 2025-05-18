شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية السيد اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا الإفريقية، في مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث بحث المسؤلان سبل وقف التصعيد والعمل على احتواء الوضع في العاصمة طرابلس، كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وسبل التوصل لحل يحقق الاستقرار والسلام.