أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

في سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025.

أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، أن موقف مصر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية موقف تاريخي وثابت ولا يمكن أن يتغير، وستظل مصر تقف جنبا إلى جنب مع الشعبي الفلسطيني إلى أن يصل إلى دولته المستقلة وخلاصه من الاحتلال .

توقفت حركة القطارات في إسرائيل، بعد أن صدم قطار شخصا في محطة هرتسليا، بحسب وسائل إعلام عبرية، لم تشير إلى مصير الشخص الذى صدمه القطار.

حركة فتح: موقف مصر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية تاريخى وثابت ولن يتغيرتوقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب