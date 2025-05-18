شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يؤكد لكبير مستشارى ترامب ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة "هيرو مصطفى"، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
أعربت وزارة الطيران المدني عن خالص أسفها وتعازيها في ضوء الحادث الذي وقع صباح اليوم، داخل صالة السفر الدولي رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، ما أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين آخريين، وذلك أثناء انتظارهما للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة شركة "سكات" رقم DV 2570.رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على خطة تنمية مصر 2025/26
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية علي مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وكافة التأشيرات العامة والقوائم العامة، مع الدعوه إلي جلسة تالية غدا الإثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
أكدت وزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، انحياز الحكومة بشكل واسع للقطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة في كافة محاور البرنامج الحكومي تستهدف تعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، منوهة إلي جاذبية قطاعات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير معلوماتي جديد سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي؛ لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد؛ مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية؛ مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم إتاحة حجز قطارات عيد الأضحى اليومية، والمقرر أن تعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى، ضمن الحجز المسبق قبل السفر بـ 14 يوما.
وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات سفر حجاج الجمعيات الاهلية وتوفير أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يغادر اليوم الأحد، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.
أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت
في سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025.حركة فتح: موقف مصر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية تاريخى وثابت ولن يتغير
أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، أن موقف مصر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية موقف تاريخي وثابت ولا يمكن أن يتغير، وستظل مصر تقف جنبا إلى جنب مع الشعبي الفلسطيني إلى أن يصل إلى دولته المستقلة وخلاصه من الاحتلال .
توقفت حركة القطارات في إسرائيل، بعد أن صدم قطار شخصا في محطة هرتسليا، بحسب وسائل إعلام عبرية، لم تشير إلى مصير الشخص الذى صدمه القطار.
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