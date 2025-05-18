شكرا لقرائتكم خبر عن ويتكوف: الاتصال المقرر غدا بين ترامب وبوتين سيكون ناجحا جدا والان مع تفاصيل الخبر

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن الاتصال المقرر غدا بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الروسى فيلاديمير بوتين، سيكون ناجحا جدا، وسيحسم موقعنا الحالي من المفاوضات وكيفية إكمال المسار، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، أنهم نجحوا في تضييق الفجوة بين أوكرانيا وروسيا ويجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار وسلام نهائي.

وأشار ستيف ويتكوف، إلى أهنه يثق بقدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا على أنهم سيلتقون الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل إحراز تقدم بالمفاوضات، مشيرا إلى أن ترامب كان واضحا جدا برغبته في حل النزاع مع إيران دبلوماسيا وبعث برسائل مباشرة إلى خامنئي.

وأوضح ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، أن الظروف على أرض الواقع في قطاع غزة خطيرة للغاية ولن نسمح بأزمة إنسانية في عهد الرئيس الامريكى دونالد ترامب.