شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يُسلط الضوء على منصة تعليم الهيروغليفية بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، استعرضت تعليم اللغة الهيروغليفية واستكشاف الموقع الإلكتروني التعليمي المخصص لهذا الغرض بمكتبة الإسكندرية.

ركزت الفيديوهات على جهود مركز الخطوط بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في مكتبة الإسكندرية بإطلاق موقع الهيروغليفية "خطوة بخطوة"، حيث أوضح مسؤولي المكتبة أن المركز يعنى بدراسة اللغات والكتابات القديمة، وفي مقدمتها اللغة المصرية القديمة بأشكالها المختلفة: الهيروغليفية، والهيراطيقية، والديموطيقية، والقبطية.

كما بينت المقاطع أن المركز ينظم فعاليات متنوعة لتعليم الهيروغليفية لمختلف الأعمار. فبالنسبة للأطفال، تُقام ورش عمل مرتين سنويًا خلال العطلتين الصيفية ونصف العام، بهدف تعريفهم بالخط الهيروغليفي والحضارة المصرية القديمة. أما البالغون، فتُقدم لهم دورات تعليمية على مستويين، تُعقد مرتين في العام.

وكشفت الفيديوهات عن توفير الموقع دروسًا تبدأ بتعليم العلامات والحروف وصولًا إلى قراءة الكلمات والنصوص. كما يشتمل على قاموس ضخم يضم حاليًا 6000 كلمة هيروغليفية مع توقعات بزيادة محتواه باستمرار. ويدعم الموقع اللغتين العربية والإنجليزية في عملية التعلم. وقد شهد الموقع إقبالًا كبيرًا خلال فترة جائحة كورونا، حيث سجل مليار عملية دخول.

إضافة إلى ذلك، أشارت الفيديوهات إلى أن المركز يقدم وينظم العديد من المحاضرات المتخصصة في تعليم الهيروغليفية والكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة. كما يوفر المركز كتبًا ومطبوعات لتعليم الهيروغليفية، بالإضافة إلى إصدارات خاصة بالأطفال تتضمن رسومات ومشاهد مصورة من الحياة في مصر القديمة، مصحوبة بأنشطة تطبيقية لتعزيز ما يتعلمه الأطفال خلال الدورات وورش العمل.