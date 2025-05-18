شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم 3 منازل بدمياط والحماية المدنية تسيطر على النيران دون خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

نشب حريق هائل بعدد من المنازل السكنية غي قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك بسبب وقوع ماس كهربائي أدي إلي اندلاع الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حريق هائل بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ، ما أدي إلي تضرر ثلاثة منازل واحتراقها بشكل كامل، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز كفر البطيخ، رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، بينما دفعت الحماية المدنية بأكثر من 12 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق.

ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، فضلا عن نقل عدد من أهالي القرية إلي مستشفي كفر سعد المركزي لتلقي العلاج اللازم نتيجة الإصابة بحالات اختناق خفيفة، فيما أسفر الحادث أيضا عن إصابة سيدة بحروق بسيطة والتي تلقت العلاج اللازم داخل مستشفي كفر سعد المركزي بدمياط.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة وإخطار النيابة العامة والتي قامت بإجراء المعاينة لموقع الحادث تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.