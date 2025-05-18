شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفي يجمع رئيس الوزراء ونائب مدير صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، مع نائب مدير صندوق النقد الدولى.



وكان قد استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي