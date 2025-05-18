شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفي ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لتشمل كل المشروعات والأراضي على عمق ٥ كيلو مترات من الطريق بدلا من كيلو واحد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى هي على عمق كيلو واحد فقط، وأن ما تردد عار تماما من الصحة.

وناشدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات بشأن الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، مطالبةً بإستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ودرء الشائعات.