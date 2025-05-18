وزراء التضامن والأوقاف والطيران يودعون أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين اليوم الأحد من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هـ - 2025م، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء أشرف عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية.

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الأوقاف والطيران المدني ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظتي الجيزة والقليوبية متجهين إلى المدينة المنورة، وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الأوقاف والطيران المدني ورئيس بعثة الحج الرسمية مؤتمرا صحفيا بمطار القاهرة الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث وتوديع أول أفواج الحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، حيث لا يبغون سوي رضا المولى عز وجل قاصدين أداء أحد أركان الإسلام ، داعية الله أن يوفقهم في أداء المناسك ويعودون إلى أرض الوطن بسلام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تتعاون مع بعضها البعض لكي يؤدي كافة الحجاج المصريين المناسك في سهولة ويسر، فهناك تعاون تام بين كافة البعثات المصرية سواء حجاج القرعة أو السياحة أو الجمعيات الأهلية فضلا عن التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية لتقديم موسم حج متكامل، وهذا التعاون سيكلل الموسم بالنجاح.

أما فيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية فتسعى الوزارة بكل قوة إلى الحفاظ على المكانة الكبيرة والثقة الغالية التي وصل إليها في المواسم السابقة والعمل على تجويد الخدمات وإراحة الحجاج لكي يؤدوا المناسك ويتفرغون للعبادة دون تعب أو إرهاق في ، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم هذا الموسم الحج لما يقرب من 12 ألف حاج، حيث تم تنفيذ ثلاثة مستويات هذا الموسم وهي كالتالي:

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي» لـ1371 حاجا

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي» لـ5531 حاجا

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي»لـ5613 حاجا، كما يبلغ عدد المشرفين 272 مشرفا بواقع مشرف لكل 46 حاجا، وعدد بعثة الوزارة 40 زميلا وزميلة.

كما أتممت الوزارة التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتوفر الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ، كما أننا مستمرون في توفير الوعظ الديني للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، ومنحنا هذا الموسم الفرصة للسيدات في الإشراف بعدد أكبر، وقمنا كذلك بتوفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية، ولدينا كل الثقة في تقديم بعثة حج الجمعيات الأهلية وكافة البعثات المصرية موسم حج على أعلى مستوى.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران لتعاونها المستمر مع الوزارة وحرصها على تيسير كافة الأمور والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة فلمصر للطيران وكافة قياداتها الشكر والتقدير.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بطلب من حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصر بأن يحفظها المولى العلي القدير وأن يتم الله نعمته على هذه البلد وشعبها العظيم ويحفظهما، داعية الله أن يعود الحجاج إلى وطنهم وأسرهم بسلام ومثلما نودعهم اليوم سنكون في استقبالهم لدى العودة إلى أرض الوطن عقب أداء المناسك.

ووجَّه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للوراء ، ولمساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج، و رئيس شركة مصر للطيران، معربًا عن تشرًّفِهِ بالتعاون البنَّاء بين الوزارات، والتنسيق المستمر مع كل المؤسسات، والعمل على تقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قد أعدت كتابًا مبسطًا وعمليًا يشرح أعمال الحج مرتبة ومنظمة بسهولة ويسر، وقامت بتوزيع (٢٥ ألف) نسخة من الكتاب، موضحًا أن وزارة الأوقاف أعدت مشرفين من الوزارة لشرح مناسك الحج، وتقديم الخدمات العاجلة للحجاج.

كما ثمّن وزير الأوقاف كل الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لإعداد بعثة حجاج على أعلى مستوى من الكفاءة والسمات، كما حذَّر الوزير من أداء المناسك بدون استيفاء كافة الأوراق الرسمية لدخول الأراضي المقدسة بصورة صحيحة، مشيرًا إلى أن من يُقدِم على ذلك فإنه يقع في مخالفة تنظيمية وشرعية، فقد يؤدي عدم التنظيم إلى خلل يفضي لإزهاق الأرواح، وهذا أمر يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.

وقد أعلن وزير الأوقاف عن مؤازرته وتضامنه مع كافة السلطات والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، موجهًا دعواته بالتوفيق لهم ولجهودهم في تنظيم الحج بما يليق وضيوف الرحمان.

كما وجه وزير الأوقاف الحجاج للدعاء والتضرع لله عز وجل أن يمُنَّ على مصرنا الحبيبة بالحفظ والأمان والرخاء والاستقرار والحكمة والبصيرة، وأن يحفظ جيشها ورئيسها وشعبها وسمائها وترابها، وأن ينصر القدس وفلسطين وغزة وسائر بلاد المسلمين.

ومن جانبه أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإيمانية، مؤكداً على أن الدولة المصرية تولي موسم الحج أهمية قصوى باعتباره "مهمة وطنية مقدسة"، تُكثف لها كل الجهود لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف الحفني: " نعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة لنقل الحجاج بيسر وأمان، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية والسلطات السعودية في مطاري جدة والمدينة المنورة، لضمان انسيابية وسلاسة مراحل السفر والوصول، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات في جميع مراحل الرحلة"؛ مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني سخّرت جميع طاقاتها البشرية والفنية لخدمة الحجاج، حيث شهدت المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة تمثلت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير المرافق والخدمات، وتعزيز فرق الدعم الأرضي والخدمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

كما أكد الوزير أن هذه الاحتفالية السنوية تجسد روح التعاون والتنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به "مصر للطيران" في تنفيذ خطة نقل الحجاج، مشيرًا إلى أن نجاح موسم الحج كل عام هو ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والأوقاف، والسياحة والآثار، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.

واختتم الحفني كلمته بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، قائلاً: "أوصيكم بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

ومن جانبه، أوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرًا، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية، مشيرًا إلى أن "مصر للطيران" تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.

وفي ختام الاحتفالية، قام وزراء التضامن الاجتماعي والطيران المدني والأوقاف، ومساعد وزير الداخلية، والطيار أحمد عادل بتكريم عدد من الحجاج من كبار السن، وتسليم قسيمتي سفر مجانيتين، كما تم إجراء سحب علني فاز خلاله اثنان من الحجاج برد 50% من قيمة التذكرة، وخمسة بقسائم وزن إضافي، وأربعة بهدايا عينية من "مصر للطيران للأسواق الحرة".



توديع الحجاج



وزير الرى والتضامن والطيران يودعان الحجاج