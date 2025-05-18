وزير الرى يتفقد منطقة وادي النقرة بأسوان للاطمئنان على حالة الترعة والمحطات

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زمام منطقة وادي النقرة للاطمئنان على حالة الرى وحالة محطات الرفع بالمنطقة لضمان توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين، وما تم إنجازه من مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان للعمل على رفع كفاءة المحطات وتحسين أعمال إدارة وتوزيع المياه بالمنطقة مما انعكس على رضا المزارعين وتحسين حالة الري بالمنطقة في الفترة الأخيرة ، ونجاح موسم الزراعات الشتوية بالمنطقة وخاصة زراعات محصول القمح لهذا العام بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح .

وخلال الزيارة تفقد سويلم ترعة وادي النقرة الرئيسية ، ومحطات الرفع رقم (١) و (٤) و (٥) ، حيث وجه سيادته بإستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة مصلحة الرى فيما يخص متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة ، وإستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح ، مع سرعة نهو اعمال الصيانة الجارية بمحطة رقم (٥) ، وقيام المركز القومي لبحوث المياه بسرعة نهو الدراسة الخاصة ببحث اسباب تهايل جسور الترعة أمام مص محطة رقم (٤) تمهيدا لقيام مصلحة الرى بتنفيذ الإجراءات التى تنتهى إليها الدراسة .

كما وجه سويلم للمركز القومى لبحوث المياه ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الدراسة المتكاملة لمنطقة وادى النقرة وإيجاد حلول عاجلة للمناطق الحرجة ، وقيام أجهزة الوزارة بتقييم الموقف بعد إنتهاء الموسم الصيفي الحالي للإستفادة من هذا التقييم في تنفيذ المزيد من أعمال التطوير مستقبلاً ، كما وجه الدكتور سويلم بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمنطقة وادى النقرة نظير مجهوداتهم الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية .

والتقى سويلم بعدد مع المزارعين التى تقع اراضيهم بزمام فرع ١١ ، حيث استمع لطلبات المزارعين ومقترحاتهم فيما يخص تحسين حالة الرى بقرى البراعم والكرامة ، موجها بسرعة بحث هذه المقترحات واتخاذ اللازم بشأنها فى إطار الدراسة المتكاملة للمنطقة .

وأكد سويلم على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين ، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم ، مع مواصلة مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين .

وصرح سويلم أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل 11 محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات ، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة ، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها ، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية ، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية ، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة ، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه .

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 154 كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (5) مرشحات مياه شرب لخدمتها .

وزير الرى يتفقد منطقة وادي النقرة بأسوان

وزير الرى يتفقد منطقة وادي النقرة بأسوان

وزير الرى يتفقد منطقة وادي النقرة بأسوان