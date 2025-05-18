شكرا لقرائتكم خبر عن توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

توقفت حركة القطارات في إسرائيل، بعد أن صدم قطار شخصا في محطة هرتسليا، بحسب وسائل إعلام عبرية، لم تشير إلى مصير الشخص الذى صدمه القطار.

من ناحية أخرى، اندلعت عدة حرائق في غابات واسعة النطاق من الشمال إلى الجنوب إسرائيل، وسجلت بؤرة كبيرة للحريق بالقرب من رامات هشوفيت، حيث تعمل 12 فرقة إطفاء، بمساعدة ثلاث طائرات إطفاء، وطائرة هليكوبتر متعاقدة، وعشرات المتطوعين، وفرق من الصندوق القومي الإسرائيلي وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء، إن "الحريق ينتشر بسرعة ويشكل تهديدا للمباني الزراعية والمجتمعات المجاورة - ولكن في هذه المرحلة، لم تصدر أوامر الإخلاء".

وأفادت التقارير بوجود مراكز إطفاء إضافية في شفاعمرو، حيث تعمل عشرة فرق إطفاء بمساعدة الطائرات، وأيضا بالقرب من كيبوتس إيرز في الجنوب، حيث تعمل فرق الإطفاء في عدة قطاعات في محاولة لمنع انتشار النيران نحو المستوطنة، حتى هذه اللحظة، لم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وتواصل إدارة الإطفاء والإنقاذ مراقبة التطورات وتطلب من الجمهور تجنب إشعال الحرائق في هذه الأيام الحارة، والاتصال برجال الإطفاء على الرقم 102 في أي حالة وجود دخان أو اشتباه في نشوب حريق.