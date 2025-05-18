شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 19 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 47 درجة.

الصغرى 29 درجة.



