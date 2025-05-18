شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 3 وزراء.. انطلاق احتفالية مطار القاهرة لوداع أولى أفواج حجاج بيت الله والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل، فعاليات احتفالية وزارة الطيران المدني داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وهي الصالة المخصصة للحجاج، احتفاء بوداع أولى أفواج الحجاج، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، واللواء أشرف عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج والطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران.

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، مع ظهر اليوم الأحد توافد أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، استعداداً للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لاستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وحرصت وزارة الطيران المدني على إتمام استعداداتها وتكثيف جهودها التنسيقية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن للخروج بموسم حج ناجح ومشرف، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والخارجية والأوقاف والسياحة والصحة والمالية وكذلك التنسيق الفعال مع السلطات السعودية لتوفر كافة سبل الراحة والدعم لحجاج بيت الله الحرام.

يجرى في مطار القاهرة الدولي تجهيزات مكثفة لتفويج حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة، وذلك أيضا قبل ساعات قليلة تدشين الحفل السنوي لتوديع أولى أفواج الحجاج من مطار القاهرة.

على مستوى التنسيق، عقدت شركة ميناء القاهرة الجوي خلال الأيام الماضية، عددًا من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتجهيزات الخاصة وكيفية تلافي أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ خلال هذا الموسم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة استعدادًا لموسم الحج، وبتوجيه من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع حالة الاستعداد عبر المطارات المصرية.