شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة "هيرو مصطفى"، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "مسعد بولس" نقل للرئيس السيسى تحيات الرئيس "دونالد ترامب"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع مصالح البلدين.