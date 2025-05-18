شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح تسجيل استيفاء الترشح للحصول على شهادة الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بأنه تقرر إعادة فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2025 وذلك للمعلمين الذين لم يستوفوا بعض متطلبات الترقي للعام 2023/2024.

وأوضحت أن تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2025 للمعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات عبر موقع بيانات كادر المعلم، وذلك بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة في كتابنا الصادر لكم رقم 124 بتاريخ ، على أن يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم بنفس ذات الشروط والضوابط لاستيفاء ملفات الترقي الواردة في كتابنا الصادر لكم رقم 308.

وأكدت الأكاديمية بالتوجيه نحو التنبيه المشدد بتعميم كتابنا هذا على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديريات والتوقيع عليها بالعلم، وكذلك بالتعميم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.