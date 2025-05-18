شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة سوقى الخلفاوي بحي الساحل بالمنطقةالشمالية، وبولاق أبو العلا بالمنطقة الغربية، ورافق امحافظ القاهرة خلال جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير الاسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.

واضاف محافظ القاهرة أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدنى مستوى النظافة و فقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم ، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة فى أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

وسوق الخلفاوي مقام على مساحة 1600 م٢ وبلغت تكلفة تطويره 4.796 مليون جنيه، ويتكون من 184 باكية بمساحات مختلفة لبيع الخصار والفاكهة والدواجن ، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة السوق، وإزالة الإشغالات فى المنطقة المحيطة به، .

أما سوق بولاق أبو العلا فبلغت تكاليف تطويره ما يقارب 11.5 مليون جنيه ومقام على مساحة 2000 م٢، ويتكون من سوق لشباب الخريجين على مساحة 500 م٢ ، ويضم 37 باكية لبيع قطع الغيار، والدراجات النارية، وسوق للخضار على مساحة 1500 م٢ ويضم 122 باكية لبيع الخضار والفاكهة، وشملت أعمل تطويره رفع كفاءة المبانى، والصرف، وتوفير وسائل الحماية المدنية.

وخلال الجولة وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تسكين البائعين بسوق بولاق أبو العلا تمهيدًا لفتحه للمواطنين فى أقرب وقت.