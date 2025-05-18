شكرا لقرائتكم خبر عن البابا لاون يترأس قداس بدء الحبرية بمشاركة بطريرك الأقباط الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

ترأس صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، قداس بدء الحبرية، وذلك ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان، عقب انتخابه كحبر أعظم جديد للكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم، في الثامن من مايو الجاري.

شارك في القداس الاحتفالي البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وأصحاب النيافة أساقفة السينودس البطريركي المقدس، والعديد من الآباء المطارنة والأساقفة، والكهنة، والرهبان والراهبات.

وشهد الاحتفال مشاركة استثنائية من أكثر من 200 وفد رسمي، ودبلوماسي يمثلون مختلف دول العالم، كما تميزت المناسبة بحضور تاريخي لرؤساء، وممثلي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، واليونانية الأرثوذكسية، بجانب قادة الكنيسة الكاثوليكية، في خطوة لافتة تعكس نهج الحوار، والانفتاح المسكوني الذي يحمله البابا الجديد منذ انتخابه.

وشهدت ساحة القديس بطرس توافد أكثر من 300 ألف مصلٍّ، جاؤوا من قارات العالم الخمس للمشاركة في هذا الحدث الكنسي الفريد. وامتدت الأناشيد والصلوات بلغات متعددة، في مشهد وحدوي جسّد الكنيسة الجامعة والشراكة بين الشعوب والثقافات في حضرة الروح القدس.



