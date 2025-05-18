شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الخدمات الإدارية: كلمة الرئيس السيسى بقمة بغداد تعزز من حريات الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

وصف رئيس المجلس التنفيذى لاتحاد عمال البلديات والسياحة العربى، هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالتاريخية، كونها سجلت رسائل استراتيجية في توقيت بالغ الاهمية تمربه بالمنطقة العربية حيث جاءت شاملة ومباشرة لا سيما في ظل استمرار الأوضاع غير الإنسانية التى تمر بها غزة المكلومة، منوها إلى أن خطاب الرئيس وثيقة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات العربية.

وقال " المهيرى"، إن كلمة الرئيس السيسى بمثابة وثيقة ترسم جغرافيا الوطن العربى وضرورة تكوين موقف عربى متماسك تجاه أمن الأوطان وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال الرفض القاطع لمحاولات التهجير والتجويع والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تبنى مصر من خلال إعلان الرئيس خلال القمة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة تؤكد موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق الشعوب واستقلالها وسيادة أراضيها.

شدد " المهيرى " على أن كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لمستقبل عربي مشترك لا يقوم على رد الفعل وإنما على الفعل المؤسس في مواجهة تحديات سياسية متشابكة.

وقال إن خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية دعوة صريحة لاعلاء القيم الإنسانية العروبية كونها تعبر عن ضمير ٤٠٠ مليون عربي فى انتظار قرار توحيد الكلمة والراى من اجل استقلال ووحدة اوطاننا العربية.

وتوجه "المهيرى' باسم ملايين العمال من انصار الاستقرار والسلام بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لما لمسه فى خطابه من دعوات انسانية تحمل فى طياتها كل الامنيات بسلام عادل لكافة الشعوب والحفاظ على حقوقها وسلامة اراضيها من اى معند ويرسخ لبيئة عمل اقتصادية يحيا من خلالها مئات الملايين الباحثين عن فرص عمل أمنة ومستقرة.

وقال إن كلمة الرئيس السيسى تعزز من المعنى الاصيل والحقيقى لحريات الشعوب باعتبارها واجب مقدس لا حياد عن تنفيذه .



