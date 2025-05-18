شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسى بقمة بغداد جسدت دور مصر فى مساندة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا أنها عبّرت بصدق ووضوح عن الموقف المصري الثابت إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال مرسال، إن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الدقة، حيث تمر المنطقة العربية بمرحلة فارقة تتعاظم فيها التحديات، وتتصاعد فيها الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ما يتطلب مواقف قيادية واضحة وشجاعة مثل تلك التي عبر عنها الرئيس السيسي، والتي جسدت صوت الضمير العربي.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ودعوته لتحرك عربي موحد لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، يعكس التزام مصر التاريخي والثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرصها على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا للشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومطالبته بتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المشتركة، يرسّخ من الدور الريادي لمصر في الدفاع عن وحدة الصف العربي، ويعيد التأكيد على المبادئ التي تأسست عليها العلاقات بين الدول العربية.

وأكد مرسال، أن جموع العمال المصريين، بجميع فئاتهم، يدعمون مواقف القيادة السياسية المصرية، ويقفون صفًا واحدًا خلف توجهات الدولة في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي توحد الشعوب العربية على كلمة الحق والعدل.



