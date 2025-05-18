شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعقد مؤتمر "جهود الدولة فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، صباح اليوم فعاليات استعراض “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تسليط الضوء على السياسات التي تتبناها الدولة في هذا المجال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



المستشارة بريهان محسن

وقد استهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالحضور، ووجهت الشكر للمستشار رئيس الهيئة على دعمه المستمر للوحدة، وأكدت أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد جزء أساسياً من أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن منحهم الفرصة للمشاركة في كافة المجالات من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وإن تضافر جهود الدولة في هذا المجال ينعكس على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً على دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في ضمان تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على محاسبة أي تجاوزات قد تعرقل مسيرتهم نحو تمكينهم من كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وأوضحت ما قامت به النيابة الإدارية من جهود لدعم ذوي الإعاقة، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر للمتحدثين المشاركين في هذا اليوم لإثراء تلك الفعالية بأفكارهم ورؤاهم البناءة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون هذا اليوم هو نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات الفاعلة التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

أعقبها عرض فيديو قصير عن دور النيابة الإدارية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.



فعاليات استعراض “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (11)

وفي الختام ألقت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة كلمة عبرت فيها عن خالص الشكر للنيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً على تنظيم هذه الفاعلية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة بل دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة وهي جوهر أي مجتمع إنساني، وأوضحت إنه عند الحديث عن ذوي الإعاقة لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات بل عن قصص بشرية حقيقة لبطلات ملهمات لم يستسلمن للإعاقة، ومن هذا المنطلق يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكذلك الأمهات والزوجات اللائي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة، وأن المجلس قد عمل على دمج النساء ذوات الإعاقة في تشكيل لجانه، بخلاف العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المدنية والأحوال الشخصية، كما أطلق المجلس مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة" في سبيل بناء مجتمع دامج لا يقصي أحداً.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام 2018عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.



المستشار عبد الراضى صديق

من جانبه رحب رئيس الهيئة المستشار عبد الراضى صديق بالحضور، مؤكداً إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز التي تواجههم من شأنه تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويهيئ المجال لبيئة داعمة تضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وهو ما يستتبع بالضرورة مشاركتهم بشكل فعّال في سوق العمل بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد القومي، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وضع على عاتقه رعاية هذا الملف كأولوية قصوى فشهدت مصر في عهده طفرات تشريعية واجتماعية واقتصادية ومبادرات لتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فكان اختياره عام 2018 ليكون عامًا لذوي الإعاقة يصاحبه إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" التي تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، كما توجه بالشكر لمؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت اليوم استعراض ما تقوم به من جهود متواصلة في هذا الصدد، وفي ختام كلمته توجه بالشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة رئيسة وأعضاءً على ما بذلوه من جهد حتى يخرج هذا الحدث بهذا الشكل المشرف والمتميز الذي يليق بهيئة قضائية عريقة نَشرُف جميعًا بالانتماء إليها.

وقد شهد فعاليات اليوم المستشار محمد الشناوي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار حسام الصادق مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار شريف حشيش عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي علاء قنديل رئيس محكمة الاستئناف عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية من مديري ووكلاء الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة النيابة الإدارية، يتقدمهم المستشار محمد السعيد فوزي مدير مكتب فني أول، والمستشار عبد الراضي الكاشف مدير مكتب فني رئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، ولفيف من المستشارين من مديري وأعضاء النيابات.



تكريم سامح بشرى فهمي





وفي ختام فعاليات اليوم، قام رئيس الهيئة، والمستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، بتكريم الموظفين المتميزين في النيابة الإدارية من ذوي الإعاقة وهم كل من:

١) أ/ إيمان كامل محمد - بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد.

٢) أ/ سامح بشرى فهمي - بوحدة التحقيقات الداخلية.



الدكتورة إيمان كريم



المستشار عبد الراضى صديق والمستشار ربيع قاسم



تكريم إيمان كامل محمد





كلمة أحد الحضور

الحضور في المؤتمر

كلمة سيدة من الحضور في المؤتمر

المستار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة وبجانبه المستشار ربيع قاسم

كلمة أثناء فعاليات المؤتمر

تأدية التحية للسلام الوطني

كلمة المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة

كلمة اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان

كلمة أحد الحضور

فعاليات المؤتمر