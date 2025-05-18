شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار شادى رياض: الوطنية للانتخابات تضع ذوى الإعاقة فى صدارة أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

استعرض القاضي شادي رياض نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تعريفًا شاملًا بالهيئة، تناول فيه تشكيلها واختصاصاتها، وعلى رأسها الدعوة إلى الانتخابات وإعلان النتائج.

وأشار رياض، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، من خلال توفير اشتراطات محددة في المراكز الانتخابية، مثل تخصيص اللجان بالدور الأرضي، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وضمان وجود مداخل مناسبة تسمح بسهولة دخولهم.

وأكد أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصر أعداد الناخبين من ذوي الإعاقة، وتوفير ما يلزم من بطاقات انتخابية وتجهيزات تيسّر مشاركتهم.

وأوضح أن الهيئة نفذت جولات ميدانية داخل المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكيد على أهمية تواجد الطلاب من أصحاب الإعاقات وتوعيتهم بحقوقهم الدستورية، بما يعزز من مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.