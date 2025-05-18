شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: الوزارة قدمت نموذجا فى خدماتها لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، من خلال خطة شاملة ترتكز على توفير سبل الإتاحة، وتعزيز الدمج، وضمان وصول الخدمات الأمنية والشرطية إليهم بسهولة ويسر.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في المناسبات العالمية مثل “اليوم العالمي للصم” و”اليوم العالمي للمكفوفين”، إلى جانب تخصيص خط خاص لتلقي البلاغات الخاصة بذوي الإعاقة، يتم من خلاله فحص الشكاوى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

كما تم ربط خط ساخن بنجدة القاهرة لاستقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر تطبيق “واصل”، الذي يتيح التواصل باستخدام مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى توفير كراسي طبية ووسائل الإتاحة داخل مراكز التأهيل.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بطباعة دليل خاص بالخدمات الشرطية المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم في التعرف على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم.

وفي إطار رفع كفاءة العاملين، تم عقد دورات توعوية لمديري إدارات حقوق الإنسان بمديريات الأمن، لتزويدهم بالخبرات اللازمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.

خدمات متطورة في قطاعات الداخلية

وأضافت أن قطاع الأحوال المدنية استحدث عددًا من المراكز النموذجية، منها “مركز أحوال إكسبريس” لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي وتسليمها في وقت قياسي، إلى جانب مراكز “قادرون باختلاف” في الأميرية، والشيخ زايد، والعباسية، والتي تقدم خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل استخراج البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، مع إرسال مندوب لتصوير المواطن واستخراج البطاقة له. كما يتم تقديم بعض هذه الخدمات مجانًا في مناسبات محددة.

أما قطاع الجوازات والهجرة، فأتاح استثناءات خاصة لذوي الإعاقة، منها قبول الطلبات من الأقارب من الدرجة الأولى، وإصدار جوازات السفر دون اشتراط الضمان المالي، مع تحمل الوزارة كامل التكاليف في أيام مثل يوم الشرطة، واليوم العالمي للمكفوفين، وغيرها من المناسبات.

تيسيرات مرورية لذوي الإعاقة

وفي قطاع المرور، تم تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني من خلال “فوري”، وتخصيص كراسي متحركة، ونوافذ وشباك مخصص لخدمتهم، مع أماكن مخصصة لسياراتهم. كما يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من رسوم استخراج الرخصة والضريبة الأصلية في المناسبات الرسمية