شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يوصى العمداء قبل الامتحانات: عدم تعريض الطلاب للشمس وتوفير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات؛ لضمان حُسن سيرها، والحرص على مصلحة الطلاب؛ بتجنيبهم حرارة الشمس؛ بمراعاة الأوقات المناسبة قبل وبعد الخروج من اللجان حتى لا يحدث تكدس أمام الأبواب يعرضهم للتزاحم أو للوقوف طويلًا في الشمس، مع ضرورة توفير المياه، والمراوح داخل اللجان.

وأكد – خلال رسالته للعمداء- على ضرورة متابعة وجود الإشراف الطبي داخل اللجان على مدار فترات الامتحان الصباحية والمسائية، وتوفير الأدوية، وأخذ جميع الاستعدادات اللازمة، وكذا وجود أساتذة المادة؛ للرد على استفسارات الطلاب حول الأسئلة.

وأهاب بالطلاب الالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة، أو أي كتب، أو أوراق تتعلق بالمادة التي يمتحنونها.