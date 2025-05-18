شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: شراكة غير مسبوقة مع "الكاف" لتمكين الشباب وتعزيز المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يمثل لحظة تاريخية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتعاون فيها الكاف مع منظمة دولية بهذا المستوى.

وقالت إيخهورست، إن هذه الشراكة ترسل رسالة قوية عن العلاقة المتينة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وحرص الطرفان على بناء روابط حقيقية تهدف إلى تمكين الشباب والمجتمعات المحلية، والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للشباب في القارة.

وأضافت أن الرياضة، وخاصة كرة القدم، تمثل أحد أوجه هذا التعاون، لكنها ليست وحدها، مؤكدة أن العلاقة تتجاوز البعد الرياضي لتشمل التنمية، التعليم، والتأهيل المجتمعي، وهو ما يعكس رؤية الاتحاد الأوروبي لاعتبار الرياضة أداة للتغيير الاجتماعي الإيجابي.

وتأتي هذه التصريحات في إطار توقيع اتفاقية رعاية وتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكاف، على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والمقام في القاهرة.