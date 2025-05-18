شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بزيادة ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2025 حيث يزداد معدل الإقبال على شراء اللحوم خلال هذه الفترة .

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2025، كما تحرص الوزارة على طرح السلع والمنتجات في أسواق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية بتخفيضات 25% بجانب أيضا العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية أولا بأول.