نقابة المهندسين تفتتح أكاديمية للتدريب والتطوير لمواكبة سوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت النقابة العامة للمهندسين، اليوم، أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي، في نقلة نوعية تستهدف تطوير مهارات المهندسين وتأهيل الكوادر الشابة لمواكبة متطلبات سوق العمل والمشروعات القومية، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام، والمهندس أسامة حسن، مقرر اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات النقابة ورؤساء الجامعات.

وأكد المهندس طارق النبراوي، خلال الافتتاح، أن الأكاديمية تُعد ثمرة جهود مستمرة لرفع كفاءة الأداء المهني للمهندسين من خلال التدريب العملي والتأهيلي، مشددًا على أن تأهيل شباب المهندسين يأتي على رأس أولويات النقابة. وقال: "نحن نؤمن بقدرة المهندس المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وهذه الأكاديمية أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح النبراوي، أن النقابة لاحظت وجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وتسعى لسد هذه الفجوة عبر برامج تدريبية متطورة، مؤكدًا أن النقابة تمتلك خطة طموحة لتطوير الأكاديمية لتصبح منبرًا تدريبيًا معتمدًا بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية في مصر والعالم العربي.

من جانبه، أشار الدكتور هشام سعودي إلى أن الأكاديمية تجسد توجه النقابة نحو تعزيز ثقافة التدريب المهني، مؤكدًا حرص لجنة التدريب على تقديم برامج عالية الجودة بأسعار مناسبة، من خلال متابعة دقيقة لمراكز التدريب المتعاونة.

وأضاف: "مهندسو مصر أثبتوا جدارتهم في تنفيذ المشروعات القومية باستخدام أحدث التقنيات، ودور النقابة هو إعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة هذا الإنجاز".

وأعرب المهندس محمود عرفات عن سعادته بافتتاح الأكاديمية، معتبرًا إياها "اللبنة الأولى في صرح تدريبي كبير"، ومؤكدًا عزم النقابة على التوسع وافتتاح فروع للأكاديمية في جميع النقابات الفرعية، لتغطية احتياجات المهندسين في كافة المحافظات والتخصصات، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والجهات التدريبية المتخصصة في الدولة.

واستعرض عرفات جهود النقابة في التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أربعة محاور رئيسية: البنية التحتية، التطبيقات، المنصة الرقمية، والكوادر الفنية، بما يضمن استدامة واستقرار عملية التحول.

في السياق نفسه، أوضح المهندس أسامة حسن أن الأكاديمية ستكون منصة علمية شاملة لتطوير المهندسين ومواكبة متطلبات العصر، مؤكدًا أن لجنة التدريب لم تدخر جهدًا لإنشاء هذا الصرح التدريبي بدعم كامل من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

وتوفر الأكاديمية، التي تضم قاعات ومعامل تدريب حديثة، برامج تدريبية متخصصة تستهدف حديثي التخرج والمهندسين ذوي الخبرة، مع تقديم شهادات مهنية وتأهيلية معتمدة، إضافة إلى ورش عمل تركز على المهارات الفنية والتقنيات المتقدمة.