شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية: ذوو الإعاقة ركيزة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

صرّحت المستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد قضية إنسانية، بل هو واجب وطني يمس ضمير المجتمع بأكمله، مؤكدة أن ذوي الإعاقة يشكلون جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن.

وأضافت، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، بدءاً من تعديل التشريعات، مروراً بإطلاق المبادرات، ووصولاً إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مشددة على أنهم ليسوا فقط جزءاً من عملية التنمية، بل هم ركيزة أساسية فيها.

وأوضحت أن النيابة الإدارية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على حمايتهم ومحاسبة كل من يعتدي على حقوقهم.

واختتمت بتأكيد حرص النيابة الإدارية على تسهيل سبل تقديم الشكاوى، من خلال تخصيص خط ساخن، وبريد إلكتروني، وخط “واتساب” لاستقبال الشكاوى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.