شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: القيادة السياسية آمنت بقدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القيادة السياسية أنصفت الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت على دعمهم في مختلف الأوقات، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وأضافت أن دستور 2014 جاء ليعبر عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال المادة 81، والتي تلاها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي كفل لهم حقوقًا واضحة في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضحت أن هذه الجهود تُوّجت بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون جهة معبرة عن أحلامهم وطموحاتهم وشكاواهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع. كما أشارت إلى أن المجلس أطلق العديد من الحملات والمبادرات النوعية، ونفّذ عددًا من الدورات التدريبية، من بينها مبادرة “صوتك حقك” التي هدفت إلى تشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات.

وأكدت أن المجلس يبدي رأيه في مشروعات القوانين ذات الصلة، ويتصدى لأي ممارسات تتضمن تنمرًا أو عنفًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرصه على الدفاع عن حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع.