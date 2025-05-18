شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح باب الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح باب الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير معلوماتي جديد سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي؛ لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد؛ مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية؛ مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم إتاحة حجز قطارات عيد الأضحى اليومية، والمقرر أن تعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى، ضمن الحجز المسبق قبل السفر بـ 14 يوما.
وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات سفر حجاج الجمعيات الاهلية وتوفير أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يغادر اليوم الأحد، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.
أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت
في سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 18 مايو 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
يسجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 في السوق المصري حالة من الاستقرار الملحوظ، مع الإجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف التداولات العالمية على الذهب.
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