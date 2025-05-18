شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل وهدايا لحجاج "التضامن" في المدينة المنورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أولى مجموعات حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وسط تسهيلات كبيرة وترحيب ملحوظ من الجهات السعودية المنظمة لشؤون الحج.

وشهدت لحظة وصول الحجاج إلى المدينة المنورة أجواء مفعمة بالمشاعر الإيمانية، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الغامرة ببدء رحلتهم الروحية في مدينة رسول الله، وسط ابتسامات تعلو الوجوه وشكر متبادل للجهود المبذولة من جميع الأطراف لتيسير إجراءات الوصول.

وحرصت السلطات السعودية، في لفتة إنسانية مميزة، على استقبال الحجاج المصريين بالورود والهدايا التذكارية، تأكيدًا على روح الضيافة التي تميز موسم الحج في المملكة عاماً بعد عام. كما بذلت الجهات المعنية في المطار جهوداً واضحة لتسهيل إنهاء إجراءات الدخول دون عناء.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عبّر عدد من الحجاج عن امتنانهم لحسن التنظيم، مشيدين بسلاسة الرحلات والتنسيق العالي بين الجانبين المصري والسعودي.

وقال أحد الحجاج: "الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الرحلة المباركة، وسنظل ندعو لأنفسنا وأهلنا ووطننا طوال أيام الحج".

من جانبها، حرصت بعثة وزارة التضامن الاجتماعي على استقبال الحجاج فور وصولهم، حيث كان في مقدمة المستقبلين عمرو عبد السلام، أحد قيادات البعثة، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق المرافق، الذين أبدوا استعدادهم الكامل لمتابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة.

وأكدت البعثة أن ترتيبات موسم الحج لهذا العام شملت حجز فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى توفير مخيمات متميزة في المشاعر المقدسة، لضمان راحة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وتواصل بعثة وزارة التضامن اجتماعاتها التنسيقية في المدينة ومكة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة الحجاج المصريين، وذلك بالتعاون مع الجهات السعودية المعنية، في إطار الحرص المشترك على نجاح موسم الحج وخروجه بصورة مشرفة.



حجاج الجمعيات الأهلية



حجاج الجمعيات الأهلية



حجاج الجمعيات الأهلية



حجاج الجمعيات الأهلية



حجاج الجمعيات الأهلية