أخبار مصر

شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور 1/5
  • شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور 2/5
  • شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور 3/5
  • شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور 4/5
  • شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 18 مايو 2025 11:46 ص

شكى سكان شارع إيران في حي الدقي بمحافظة الجيزة، من التقليم الجائر للأشجار الموجودة بالشارع وقطعها، دون مراعاة الشكل العام.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365”، أعمال قطع الأشجار بالشارع، حيث أكد الأهالي أنها المتنفس الأخضر الطبيعي لهم، وتضفي صورة حضارية للشارع، الذي يعد من أهم شوارع الدقي، مطالبين بوقف الأعمال الجارية لقطع الأشجار.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة أن تكون أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية في المحافظة ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

 

1037699b-ec5f-421d-872d-82abcf4061d6

 

 

caa56e98-22f1-449e-a2e0-b45ce5c3e257

 

 

e644c133-2580-4f81-90ae-c2418318781a

 

 

fdd84297-4068-4c36-9ba8-665dc7f91500

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements