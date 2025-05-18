شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من قطع الأشجار فى شارع إيران بالدقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 11:46 ص

شكى سكان شارع إيران في حي الدقي بمحافظة الجيزة، من التقليم الجائر للأشجار الموجودة بالشارع وقطعها، دون مراعاة الشكل العام.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365”، أعمال قطع الأشجار بالشارع، حيث أكد الأهالي أنها المتنفس الأخضر الطبيعي لهم، وتضفي صورة حضارية للشارع، الذي يعد من أهم شوارع الدقي، مطالبين بوقف الأعمال الجارية لقطع الأشجار.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة أن تكون أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية في المحافظة ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.